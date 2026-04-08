Графики Укрэнерго: завтра будут выключать свет с 7 до 22
В четверг, 9 апреля, по всей Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии и ограничений мощности. Они будут действовать с утра до вечера и коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей. Причиной являются последствия прошлых ракетных и дроновых атак России на энергетические объекты страны.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.
По данным Укрэнерго, меры ограничения потребления будут такими: промышленные потребители будут работать по графикам ограничения мощности с 7:00 до 23:00. Зато почасовые отключения для всех категорий потребителей будут продолжаться с 7:00 до 22:00.
Это помогает разгрузить энергосистему и предотвратить аварийные ситуации, ведь нагрузка на сети остается высокой после многочисленных атак на ключевые энергетические объекты.
Украинцам советуют заранее планировать день, заряжать технику и иметь под рукой запасные источники света, особенно для семей с детьми и людей с медицинскими потребностями.
В случае изменений графиков отключений или аварийных ситуаций, информация будет оперативно обновляться на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.
Энергетики призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации по экономии электроэнергии, чтобы избежать длительных перебоев в работе сетей.
Новини.LIVE информировали, что в Украине 8 апреля ввели временные ограничения на потребление электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Почасовые отключения для всех пользователей действовали с 11:00 до 13:00, в то же время промышленные предприятия работали по графикам ограничения мощности с 07:00 до 22:00.
Также Новини.LIVE сообщали, что летом ситуация с электроснабжением в Украине может осложниться, особенно в жаркие вечера, когда нагрузка на сети возрастает. Нардеп Сергей Нагорняк объяснил, что более долгие отключения возможны из-за повреждения гидро- и теплоэлектростанций и недостаточного количества накопителей энергии.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния договорились построить новые линии электропередачи для обмена электроэнергией между странами. Это позволит оперативно помогать Украине во время аварий и укрепит энергетическую безопасность региона. Первый интерконнектор планируют ввести в эксплуатацию уже до конца года.
