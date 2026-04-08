Графіки Укренерго: завтра вимикатимуть світло з 7 до 22

Місто частково у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 квітня, по всій Україні запровадять графіки погодинних відключень електроенергії та обмежень потужності. Вони діятимуть із ранку до вечора і торкнуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів. Причиною є наслідки минулих ракетних та дронових атак Росії на енергетичні об’єкти країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

За даними Укренерго, заходи обмеження споживання будуть такими: промислові споживачі працюватимуть за графіками обмеження потужності з 7:00 до 23:00. Натомість погодинні відключення для всіх категорій споживачів триватимуть із 7:00 до 22:00.

Це допомагає розвантажити енергосистему та запобігти аварійним ситуаціям, адже навантаження на мережі залишається високим після численних атак на ключові енергетичні об’єкти.

Українцям радять заздалегідь планувати день, заряджати техніку та мати під рукою запасні джерела світла, особливо для сімей із дітьми та людей із медичними потребами.

Читайте також:

У випадку змін графіків відключень або аварійних ситуацій, інформація буде оперативно оновлюватися на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

Енергетики закликають громадян зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій щодо економії електроенергії, щоб уникнути тривалих перебоїв у роботі мереж.

Графіки відключень світла на 9 квітня. Фото: Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що в Україні 8 квітня запровадили тимчасові обмеження на споживання електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Погодинні відключення для всіх користувачів діяли з 11:00 до 13:00, водночас промислові підприємства працювали за графіками обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

Також Новини.LIVE повідомляли, що влітку ситуація з електропостачанням в Україні може ускладнитися, особливо у спекотні вечори, коли навантаження на мережі зростає. Нардеп Сергій Нагорняк пояснив, що довші відключення можливі через пошкодження гідро- та теплоелектростанцій і недостатню кількість накопичувачів енергії.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія домовилися збудувати нові лінії електропередачі для обміну електроенергією між країнами. Це дозволить оперативно допомагати Україні під час аварій та зміцнить енергетичну безпеку регіону. Перший інтерконектор планують ввести в експлуатацію вже до кінця року.