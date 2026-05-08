ГПСУ: скопления россиян возле украинской границы в Беларуси нет

Андрей Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что скопления российских подразделений у украинской границы в Беларуси нет. В то же время фиксировалось несколько пролетов вертолетов, а также воздушного шара. Беларусь продолжает поддерживать Россию и предоставляет ей свою инфраструктуру, полигоны и логистические маршруты.

Об этом эксклюзивно Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 8 мая.

Ситуация на границе с Беларусью

"Существенных изменений за последние дни не было, но, во-первых, отмечу, что перемещение техники или приближение или скопление, или наращивание подразделений по направлению нашей границы на территории Беларуси этого не отмечается", — отметил Демченко.

В то же время за последние несколько дней фиксировали несколько пролетов вертолетов вдоль границы с Украиной по территории Беларуси. Кроме того, около недели назад был залет воздушного шара в пределах Киевской области с белорусской территории. Известно, что он нес ретранслятор, который усиливал сигнал для российских воздушных средств, которыми противник атаковал Украину.

Кроме того, такие средства Беларусь размещает и стационарно возле украинской границы.

"Поэтому Беларусь продолжает поддерживать в целом Россию. Та инфраструктура, которая в Беларуси сейчас продолжает развиваться, речь идет о полигонах, базах, логистических путях, конечно, что в любой момент Россия также может использовать в дальнейшем, если примет решение перебросить на территорию Беларуси дополнительные свои силы", — говорит Демченко.

Он также отметил, что после начала полномасштабной войны на территории Беларуси дислоцировались примерно 10-12 тысяч российских военных, и до сих пор сохраняется угроза использования этого направления для провокаций или возможного повторного наступления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Демченко, на данный момент Россия не держит своих подразделений на белорусской территории, которые могли бы осуществить повторное наступление. В то же время Минск активно развивает военную инфраструктуру.

Ранее Демченко рассказывал, что ГПСУ отслеживает ситуацию на территории Беларуси. По его словам, процессы находятся под постоянным контролем.

А 2 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о специфической активности на границе с Беларусью. Он заверил, что страна готова реагировать.

Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов отметил, что риски со стороны Беларуси нельзя полностью отбрасывать. В то же время он подчеркнул, что украинские разведывательные службы непрерывно мониторят ситуацию.