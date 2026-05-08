ДПСУ: скупчення росіян біля українського кордону в Білорусі немає

Андрій Демченко.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що скупчення російських підрозділів біля українського кордону в Білорусі немає. Водночас фіксувалося декілька прольотів вертольотів, а також повітряної кулі. Білорусь продовжує підтримувати Росію та надає їй свою інфраструктуру, полігони та логістичні маршрути.

Про це ексклюзивно Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 8 травня.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

"Суттєвих змін за останні дні не було, але, по-перше, зазначу, що переміщення техніки або наближення чи скупчення, чи нарощення підрозділів по напрямку нашого кордону на території Білорусі цього не відмічається", — зазначив Демченко.

Водночас за останні декілька днів фіксували декілька прольотів вертольотів вздовж кордону з Україною по території Білорусі. Крім того, близько тижня тому був заліт повітряної кулі у межах Київської області з білоруської території. Відомо, що вона несла ретранслятор, який підсилював сигнал для російських повітряних засобів, якими противник атакував Україну.

Крім того, такі засоби Білорусь розміщує і стаціонарно біля українського кордону.

"Тому Білорусь продовжує підтримувати в цілому Росію. Та інфраструктура, яка в Білорусі зараз продовжує розвиватися, йдеться про полігони, бази, логістичні шляхи, звісно, що в будь-який момент Росія також може використати в подальшому, якщо прийме рішення перекинути на територію Білорусі додаткові свої сили", — каже Демченко.

Він також зазначив, що після початку повномасштабної війни на території Білорусі дислокувалися приблизно 10–12 тисяч російських військових, і досі зберігається загроза використання цього напрямку для провокацій або можливого повторного наступу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Демченка, наразі Росія не тримає своїх підрозділів на білоруській території, які могли б здійснити повторний наступ. Водночас Мінськ активно розбудовує військову інфраструктуру.

Раніше Демченко розповідав, що ДПСУ відстежує ситуацію на території Білорусі. За його словами, процеси перебувають під постійним контролем.

А 2 травня український лідер Володимир Зеленський повідомляв про специфічну активність на кордоні з Білоруссю. Він запевнив, що країна готова реагувати.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов зазначив, що ризики з боку Білорусі не можна повністю відкидати. Водночас він підкреслив, що українські розвідувальні служби безперервно моніторять ситуацію.