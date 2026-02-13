Видео
Главная Новости дня Готовьтесь, пока война не пришла к вам — военный предупредил Европу

Готовьтесь, пока война не пришла к вам — военный предупредил Европу

Дата публикации 13 февраля 2026 17:30
Военный предупредил Европу об угрозе со стороны России — заявление
Подготовка к Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelge

Украинский военный врач предупредил европейцев об угрозе войны со стороны России. Он подчеркнул, что благодаря опыту Украина является лучшим партнером Европы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель медицинского отдела 7-го корпуса быстрого реагирования Александр Фальщинский, выступая на открытии Украинского дома в Мюнхене на полях Конференции по безопасности.

Читайте также:

Военный предупредил Европу

"Изменись или умри. Это слоган сегодняшней выставки. Но это не слоган Украины. Это предупреждение для Европы: вам нужно подготовиться к началу войны. И в этом мы, украинцы, — лучшие партнеры для вас, потому что уже живем в будущем, где военная. И мы платим за это самую высокую цену: жизнь украинского народа", — подчеркнул Александр Фальщинский.

Отметим, Украинский дом, который демонстрирует "постоянную поддержку Украины со стороны Мюнхенской конференции по безопасности", был открыт сегодня при содействии организаторов форума и Фонда Виктора Пинчука.

Напомним, ранее Мерц назвал условия для окончания войны в Украине. Он считает, что Россию нужно истощить экономически и военно.

А губернатор Калифорнии ответил, как можно повлиять на Путина. Он считает, что это возможно только через силу.

Европа военные война в Украине Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
