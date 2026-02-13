Военный предупредил Европу об угрозе со стороны России — заявление

Подготовка к Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelge

Украинский военный врач предупредил европейцев об угрозе войны со стороны России. Он подчеркнул, что благодаря опыту Украина является лучшим партнером Европы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель медицинского отдела 7-го корпуса быстрого реагирования Александр Фальщинский, выступая на открытии Украинского дома в Мюнхене на полях Конференции по безопасности.

Военный предупредил Европу

"Изменись или умри. Это слоган сегодняшней выставки. Но это не слоган Украины. Это предупреждение для Европы: вам нужно подготовиться к началу войны. И в этом мы, украинцы, — лучшие партнеры для вас, потому что уже живем в будущем, где военная. И мы платим за это самую высокую цену: жизнь украинского народа", — подчеркнул Александр Фальщинский.

Отметим, Украинский дом, который демонстрирует "постоянную поддержку Украины со стороны Мюнхенской конференции по безопасности", был открыт сегодня при содействии организаторов форума и Фонда Виктора Пинчука.

