Головна Новини дня Готуйтесь, поки війна не прийшла до вас — військовий попередив Європу

Готуйтесь, поки війна не прийшла до вас — військовий попередив Європу

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:30
Військовий попередив Європу про загрозу з боку Росії — заява
Підготовка до Мюнхенської конференції з безпеки. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelge

Український військовий лікар попередив європейців про загрозу війни з боку Росії. Він наголосив, що завдяки досвіду Україна є найкращим партнером Європи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник медичного відділу 7-го корпусу швидкого реагування Олександр Фальщинський, виступаючи на відкритті Українського дому в Мюнхені на полях Конференції з безпеки

Читайте також:

Військовий попередив Європу

"Змінися або помри. Це слоган сьогоднішньої виставки. Але це не слоган України. Це попередження для Європи: вам потрібно підготуватися до початку війни. І в цьому ми, українці, — найкращі партнери для вас, бо вже живемо у майбутньому, де воєнна. І ми платимо за це найвищу ціну: життя українського народу", — наголосив Олександр Фальщинський. 

Зазначимо, Український дім, який демонструє "постійну підтримку України з боку Мюнхенської конференції з безпеки", був відкритий сьогодні за сприяння організаторів форуму та Фонду Віктора Пінчука. 

Нагадаємо, раніше Мерц назвав умови для закінчення війни в Україні. Він вважає, що Росію потрібно виснажити економічно та військово. 

А губернатор Каліфорнії відповів, як можна вплинути на Путіна. Він вважає, що це можливу лише через силу. 

Європа військові війна в Україні Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
