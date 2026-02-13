Військовий попередив Європу про загрозу з боку Росії — заява

Підготовка до Мюнхенської конференції з безпеки. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelge

Український військовий лікар попередив європейців про загрозу війни з боку Росії. Він наголосив, що завдяки досвіду Україна є найкращим партнером Європи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник медичного відділу 7-го корпусу швидкого реагування Олександр Фальщинський, виступаючи на відкритті Українського дому в Мюнхені на полях Конференції з безпеки.

Реклама

Читайте також:

Військовий попередив Європу

"Змінися або помри. Це слоган сьогоднішньої виставки. Але це не слоган України. Це попередження для Європи: вам потрібно підготуватися до початку війни. І в цьому ми, українці, — найкращі партнери для вас, бо вже живемо у майбутньому, де воєнна. І ми платимо за це найвищу ціну: життя українського народу", — наголосив Олександр Фальщинський.

Зазначимо, Український дім, який демонструє "постійну підтримку України з боку Мюнхенської конференції з безпеки", був відкритий сьогодні за сприяння організаторів форуму та Фонду Віктора Пінчука.

Нагадаємо, раніше Мерц назвав умови для закінчення війни в Україні. Він вважає, що Росію потрібно виснажити економічно та військово.

А губернатор Каліфорнії відповів, як можна вплинути на Путіна. Він вважає, що це можливу лише через силу.