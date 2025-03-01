Сбор на ядерное оружие для Украины — больше всего донатят американцы

Сооснователь Monobank Олег Гороховский. Фото: Facebook

Сооснователь Monobank Олег Гороховский открыл сбор для производства ядерного оружия для Украины после ссоры президентов в Белом доме. За 12 часов удалось собрать 14 миллионов гривен и больше всего донатят жители США.

Об этом Олег Гороховский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Сбор на ядерное оружие для Украины

Гороховский рассказал, что участие в сборе приняли около 70 тысяч участников из 61 страны. По его словам, после Украины больше всего донатят из США, а затем из Польши.

"Спасибо, друзья! Американцы и поляки наши ближайшие друзья и союзники вне малейших сомнений", — написал основатель Monobank.

Скриншот сообщения Олега Гороховского

Отметим, по состоянию на сейчас (18:10) на "банке" более 23 миллионов гривен.

Сбор на "ядерку" для Украины. Фото: скриншот

Известно, что Олег Гороховский открыл сбор после ссоры президентов США и Украины в Белом доме.

"Много просьб начать сбор на ядерку. Вот банка", — сообщил он ночью 1 марта.

Скриншот сообщения Олега Гороховского

Задонатить можно по ссылке.

Напомним, 28 февраля Зеленский и Трамп поссорились в прямом эфире во время встречи в Белом доме. Между лидерами возник спор о поддержке Киева и ситуации на фронте.

После этого президент США назвал этот спор "отличным шоу" и пошутил о словесной перепалке.

Украинский лидер после этого досрочно покинул Белый дом. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского.