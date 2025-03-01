Збір на ядерну зброю для України — найбільше донатять американці

Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: Facebook

Співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір для виробництва ядерної зброї для України після сварки президентів у Білому домі. За 12 годин вдалося збірати 14 мільйонів гривень і найбільше донатять жителі США.

Про це Олег Гороховський повідомив у Telegram.

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Збір на ядерну зброю для України

Гороховський розповів, що участь у зборі взяли близько 70 тисяч учасників з 61 країни. За його словами, після України найбільше донатять із США, а потім з Польщі.

"Дякую, друзі! Американці та поляки наші найближчі друзі та союзники поза найменшими сумнівами", — написав засновник Monobank.

Скриншот допису Олега Гороховського

Зазначимо, станом на зараз (18:10) на "банці" понад 23 мільйони гривень.

Збір на "ядерку" для України. Фото: скриншот

Відомо, що Олег Гороховський відкрив збір після сварки президентів США та України у Білому домі.

"Багато прохань почати збір на ядерку. Ось банка", — повідомив він вночі 1 березня.

Скриншот допису Олега Гороховського

Задонатити можна за посиланням.

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський і Трамп посварились в прямому ефірі під час зустрічі у Білому домі. Між лідерами виникла суперечка щодо підтримки Києва та ситуації на фронті.

Після цього президент США назвав цю суперечку "відмінним шоу" і пожартував про словесну перепалку.

Український лідер після цього достроково залишив Білий дім. За даними ЗМІ, Трамп вигнав Зеленського.