Збір на ядерну зброю для України — найбільше донатять американці

Гороховський збирає на ядерну зброю — американці донатять
Співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір для виробництва ядерної зброї для України після сварки президентів у Білому домі. За 12 годин вдалося збірати 14 мільйонів гривень і найбільше донатять жителі США.
Про це Олег Гороховський повідомив у Telegram.
Збір на ядерну зброю для України
Гороховський розповів, що участь у зборі взяли близько 70 тисяч учасників з 61 країни. За його словами, після України найбільше донатять із США, а потім з Польщі.
"Дякую, друзі! Американці та поляки наші найближчі друзі та союзники поза найменшими сумнівами", — написав засновник Monobank.
Зазначимо, станом на зараз (18:10) на "банці" понад 23 мільйони гривень.
Відомо, що Олег Гороховський відкрив збір після сварки президентів США та України у Білому домі.
"Багато прохань почати збір на ядерку. Ось банка", — повідомив він вночі 1 березня.
Задонатити можна за посиланням.
Нагадаємо, 28 лютого Зеленський і Трамп посварились в прямому ефірі під час зустрічі у Білому домі. Між лідерами виникла суперечка щодо підтримки Києва та ситуації на фронті.
Після цього президент США назвав цю суперечку "відмінним шоу" і пожартував про словесну перепалку.
Український лідер після цього достроково залишив Білий дім. За даними ЗМІ, Трамп вигнав Зеленського.
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