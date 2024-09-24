Визит Зеленского в США станет крахом для России

Дмитрий Гордон. Фото: Gordon.ua

Журналист и интервьюер Дмитрий Гордон убежден, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будет иметь успех. Его последствия приведут к дальнейшему упадку России.

Такое заявление журналист сделал в рамках программы в "Гостях у Гордона".

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"До первого октября ожидайте громких событий. Я немного открою занавес — они будут вызваны успешным турне президента Зеленского по Соединенным Штатам", — объяснил Гордон.

Журналист отметил, что не сомневается в успехе турне Зеленского по США и назвал его главные цели.

"Я говорю успешным, потому что я знаю, что это турне будет успешным. Зеленский начнет свое пребывание там с посещения заводов в Пенсильвании. Это штат, где расположен большой оружейный завод", — заявил журналист.

Также Гордон предположил, что Зеленский встретится с президентом Байденом и обоими кандидатами в президенты — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

"Он также проведет переговоры с Байденом, Трампом и Гаррис. Со всеми тремя. На кое-что будут закрыты глаза. С 1 октября по 5 ноября произойдут события, которые положат Россию на лопатки", — резюмировал Гордон.

Напомним, в СМИ появлялась информация о пунктах, содержащих План победы Украины Владимира Зеленского. Одним из них является приглашение Украины в НАТО.

Также Президент Украины отмечал, что представит в целом План победы Украины после его презентации в США.