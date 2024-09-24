Гордон пояснив, чому візит Зеленського до США стане крахом для Росії
Журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон переконаний, що візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів матиме успіх. Його наслідки призведуть до подальшого занепаду Росії.
Таку заяву журналіст зробив в рамках програми в "Гостях у Гордона".
Візит Зеленського змінить ситуацію
"До першого жовтня очікуйте гучних подій. Я трошки привідкрию завісу — вони будуть викликані успішним турне президента Зеленського по Сполучених Штатах", — пояснив Гордон.
Журналіст зазначив, що не сумнівається в успіху турне Зеленського по США і назвав його головні цілі.
"Я кажу успішним, бо я знаю, що це турне буде успішним. Зеленський почне своє перебування там з відвідин заводів у Пенсильванії. Це штат, де розміщено великий зброярський завод", — заявив журналіст.
Також Гордон передбачив, що Зеленський матиме зустріч з президентом Байденом та обома кандидатами у президенти — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
"Він також проведе переговори з Байденом, Трампом і Гарріс. З усіма трьома. На дещо буде закрито очі. З 1 жовтня до 5 листопада відбудуться події, які покладуть Росію на лопатки", — резюмував Гордон.
Нагадаємо, у ЗМІ з'являлась інформація про пункти, які містить План перемоги України Володимира Зеленського. Одним з них є запрошення України до НАТО.
Також Президент України наголошував, що представить на загал План перемоги України після його презентації в США.
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