Візит Зеленського до США стане крахом для Росії

Дмитро Гордон. Фото: Gordon.ua

Журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон переконаний, що візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів матиме успіх. Його наслідки призведуть до подальшого занепаду Росії.

Таку заяву журналіст зробив в рамках програми в "Гостях у Гордона".

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"До першого жовтня очікуйте гучних подій. Я трошки привідкрию завісу — вони будуть викликані успішним турне президента Зеленського по Сполучених Штатах", — пояснив Гордон.

Журналіст зазначив, що не сумнівається в успіху турне Зеленського по США і назвав його головні цілі.

"Я кажу успішним, бо я знаю, що це турне буде успішним. Зеленський почне своє перебування там з відвідин заводів у Пенсильванії. Це штат, де розміщено великий зброярський завод", — заявив журналіст.

Також Гордон передбачив, що Зеленський матиме зустріч з президентом Байденом та обома кандидатами у президенти — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

"Він також проведе переговори з Байденом, Трампом і Гарріс. З усіма трьома. На дещо буде закрито очі. З 1 жовтня до 5 листопада відбудуться події, які покладуть Росію на лопатки", — резюмував Гордон.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлась інформація про пункти, які містить План перемоги України Володимира Зеленського. Одним з них є запрошення України до НАТО.

Також Президент України наголошував, що представить на загал План перемоги України після його презентації в США.