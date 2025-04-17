Дмитрий Гордон назвал альтернативу для Украины вместо ядерного оружия

Журналист Дмитрий Гордон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что безопасное будущее Украины заключается не в возвращении ядерного статуса, а в создании мощной профессиональной армии, которая станет новым эталоном престижа в стране. Он также высказался, есть ли у Украины хотя бы какой-то шанс получить ядерное оружие.

Об этом Дмитрий Гордон высказался в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина вообще не имеет шансов вернуть себе ядерный статус

По словам Гордона, Украина фактически не имеет шансов получить согласие от западных партнеров на восстановление ядерного вооружения, даже несмотря на нарушение гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму. Он отметил, что Киеву взамен постоянно предлагают либо сдаться, либо продолжать борьбу. В такой ситуации, подчеркнул журналист, Запад должен принять активное участие в совместной защите Европы.

Он подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на укреплении собственной армии.

"Мы можем тоже предлагать вариант, если никто не может нам гарантировать поддержку Будапештского меморандума. Западные партнеры на это никогда не пойдут. Тогда заходите, дорогие друзья, и защищайте возле нас бок о бок Европейский континент. О том же идет речь сейчас. Я вообще считаю, что Европе надо помочь нам сделать классную армию на основе существующей за счет ассигнования. То есть у нас должна быть самая важная профессия в стране — военный", — сказал Дмитрий Гордон.

Журналист предложил, чтобы служба в армии стала одной из самых престижных профессий в Украине. Он считает, что военнослужащие должны получать от 5 тысяч долларов в месяц даже в мирное время, чтобы армия формировалась из лучших кадров и была вооружена современной техникой.

"Если у нас будет армия в 800 тысяч человек, оснащенная по последнему слову техники, то нам не понадобятся миротворцы. И никто к нам не полезет", — подытожил Гордон.

Напомним, тем временем между США и Ираном все больше обостряются отношения. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет нанести удар по иранским ядерным объектам.

В свою очередь в Иране готовы общаться с представителями США, а не напрямую с Дональдом Трампом по ядерной программе.

Тем временем Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе — на это уже отреагировали в НАТО.