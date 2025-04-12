Рютте прокоментував плани РФ розмістити ядерну зброю в космосі

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Issei Kato

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами, Москва хоче покращити свої можливості.

Про це Марк Рютте сказав для Welt am Sonntag.

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Плани РФ розмістити ядерну зброю в космосі

"Нам відомі повідомлення про те, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", — наголосив Рютте.

За його словами, можливості РФ в космосі вже "застаріли" та не на рівні Заходу. Таким чином, розміщення ядерної зброї в космосі є способом для Москви покращити свої можливості. Рютте зазначив, що це дуже тривожить.

За його словами, ця зброя спрямована проти супутників, що може спричинити хаос на Землі.

Рютте попередив про неприпустимість порушення Договору про космос 1967 року, що гарантує його виключно мирне використання. Цей документ ратифікували більшість країн світу, зокрема Росія та США.

"В останні роки космос стає все більш перенаселеним, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі є жорсткою і стає дедалі гострішою. І не тільки в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", — додав Рютте.

Нагадаємо, Рютте підкреслив, що вторгнення Росії в Україну є глобальним конфліктом. Він зазначив, що війна матиме довготривалі наслідки.

Раніше генсек НАТО заявив, що Україні продовжать надавати військову допомогу. У 2025 році виділять 20 млрд євро.