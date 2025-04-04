Марк Рютте назвав війну в Україні глобальним конфліктом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну — це глобальний, а не регіональний конфлікт. За його словами, війна в центрі Європи матиме довгострокові наслідки, а Росія нестиме загрозу світовій спільноті ще роками.

Про це Марк Рютте сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою 3 квітня у Брюсселі.

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Рютте підкреслив, що Росія співпрацює з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, а тому результати війни в Україні безпосередньо вплинуть на рішення, які можуть ухвалюватися, наприклад, у контексті Індо-Тихоокеанського регіону.

"Ми знаємо, що насамперед це важливо для України. Але світ спостерігає. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, бо Росія співпрацює з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, і врешті-решт, є аудиторія, яка оцінюватиме результат цієї війни. Це перший секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. І він буде дивитися, хто вийде на перше місце: Росія чи Захід. І це дасть йому інформацію про наступні кроки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Я не сумніваюся", – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив, що навіть після можливого припинення вогню чи укладання мирної угоди Росія залишиться джерелом загрози для європейської безпеки ще багато років.

"Тут усі 32 країни зосереджені на тому, як захистити території НАТО від росіян — нашої довгострокової загрози, яка зберігатиметься навіть після того, як, я сподіваюся, буде досягнута мирна угода щодо України. Загроза з боку Росії існуватиме ще багато років", — додав Рютте.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що Україна вже продемонструвала готовність до миру і тому погодилась на ініціативу США про безумовне 30-денне припинення вогню. Проте реалізувати її не вдалося через вимоги з боку Кремля.

"Настав час чинити тиск на Москву. Зараз час для дипломатії, але також і для тиску та стримування", — сказав Сибіга.

Нагадаємо, раніше адмірал НАТО заявляв, що в Альянсі не виключають ризику прямого конфлікту з Росією.

Тим часом розвідка Німеччини заявила, що Росія готується до війни проти НАТО.