Марк Рютте назвал войну в Украине глобальным конфликтом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину - это глобальный, а не региональный конфликт. По его словам, война в центре Европы будет иметь долгосрочные последствия, а Россия будет нести угрозу мировому сообществу еще годами.

Об этом Марк Рютте сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 3 апреля в Брюсселе.

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Рютте подчеркнул, что Россия сотрудничает с Ираном, Северной Кореей и Китаем, а потому результаты войны в Украине непосредственно повлияют на решения, которые могут приниматься, например, в контексте Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы знаем, что прежде всего это важно для Украины. Но мир наблюдает. Это не региональная война, это глобальный конфликт, потому что Россия сотрудничает с Северной Кореей, Китаем, Ираном, и в конце концов, есть аудитория, которая будет оценивать результат этой войны. Это первый секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. И он будет смотреть, кто выйдет на первое место: Россия или Запад. И это даст ему информацию о следующих шагах в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не сомневаюсь", — сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что даже после возможного прекращения огня или заключения мирного соглашения Россия останется источником угрозы для европейской безопасности еще много лет.

"Здесь все 32 страны сосредоточены на том, как защитить территории НАТО от россиян — нашей долгосрочной угрозы, которая будет сохраняться даже после того, как, я надеюсь, будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Угроза со стороны России будет существовать еще много лет", — добавил Рютте.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина уже продемонстрировала готовность к миру и поэтому согласилась на инициативу США о безусловном 30-дневном прекращении огня. Однако реализовать ее не удалось из-за требований со стороны Кремля.

"Пришло время оказать давление на Москву. Сейчас время для дипломатии, но также и для давления и сдерживания", — сказал Сибига.

Напомним, ранее адмирал НАТО заявлял, что в Альянсе не исключают риска прямого конфликта с Россией.

Тем временем разведка Германии заявила, что Россия готовится к войне против НАТО.