Рютте прокомментировал планы РФ разместить ядерное оружие в космосе

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Issei Kato

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на планы России разместить ядерное оружие в космосе. По его словам, Москва хочет улучшить свои возможности.

Об этом Марк Рютте сказал для Welt am Sonntag.

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Планы РФ разместить ядерное оружие в космосе

"Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", — подчеркнул Рютте.

По его словам, возможности РФ в космосе уже "устарели" и не на уровне Запада. Таким образом, размещение ядерного оружия в космосе является способом для Москвы улучшить свои возможности. Рютте отметил, что это очень тревожит.

По его словам, это оружие направлено против спутников, что может вызвать хаос на Земле.

Рютте предупредил о недопустимости нарушения Договора о космосе 1967 года, что гарантирует его исключительно мирное использование. Этот документ ратифицировали большинство стран мира, в том числе Россия и США.

"В последние годы космос становится все более перенаселенным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе является жесткой и становится все более острой. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность", — добавил Рютте.

Напомним, Рютте подчеркнул, что вторжение России в Украину является глобальным конфликтом. Он отметил, что война будет иметь долговременные последствия.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украине продолжат оказывать военную помощь. В 2025 году выделят 20 млрд евро.