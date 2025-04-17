Дмитро Гордон назвав альтернативу для України замість ядерної зброї

Журналіст Дмитро Гордон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що безпечне майбутнє України полягає не у поверненні ядерного статусу, а у створенні потужної професійної армії, яка стане новим еталоном престижу в країні. Він також висловився, чи є в України хоча б якийсь шанс отримати ядерну зброю.

Про це Дмитро Гордон висловився в ефірі Вечір.LIVE.

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Україна взагалі не має шансів повернути собі ядерний статус

За словами Гордона, Україна фактично не має шансів отримати згоду від західних партнерів на відновлення ядерного озброєння, навіть попри порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом. Він зазначив, що Києву натомість постійно пропонують або здатися, або продовжувати боротьбу. У такій ситуації, підкреслив журналіст, Захід має взяти активну участь у спільному захисті Європи.

Він наголосив, що Україна має зосередитися на зміцненні власної армії.

"Ми можемо теж пропонувати варіант, якщо ніхто не може нам гарантувати підтримку Будапештського меморандуму. Західні партнери на це ніколи не підуть. Тоді заходьте, дорогі друзі, і захищайте біля нас пліч-о-пліч Європейський континент. Про це саме йде мова зараз. Я взагалі вважаю, що Європі треба допомогти нам зробити класну армію на основі існуючої за рахунок асигнування. Тобто в нас повинна бути найважливіша професія в країні — військовий", — сказав Дмитро Гордон.

Журналіст запропонував, аби служба у війську стала однією з найпрестижніших професій в Україні. Він вважає, що військовослужбовці повинні отримувати від 5 тисяч доларів на місяць навіть у мирний час, щоб армія формувалась із найкращих кадрів і була озброєна сучасною технікою.

"Якщо у нас буде армія в 800 тисяч осіб, оснащена за останнім словом техніки, то нам не знадобляться миротворці. І ніхто до нас не полізе", — підсумував Гордон.

Нагадаємо, тим часом між США та Іраном дедалі більше загострюються стосунки. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче завдати удару по іранських ядерних об'єктах.

Своєю чергою, в Ірані готові спілкуватися із представниками США, а не напряму із Дональдом Трампом щодо ядерної програми.

Тим часом Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі — на це вже відреагували в НАТО.