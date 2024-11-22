Главный врач Хмельницкой областной МСЭК осталась под стражей

Судья слушает дело. Иллюстративное фото: Freepick

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Размер альтернативной залога составляет 300 млн гривен.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила Апелляционная палата ВАКС на канале Telegram.

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Что известно

Сообщается, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, относительно постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 7 октября 2024 года. Постановление касалось избрания меры пресечения в виде содержания под стражей для руководительницы одного из областных центров медико-социальной экспертизы.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда города Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн гривен", — в сообщении.

Постановление вступило в силу сразу после оглашения и не может быть обжаловано в порядке.

Согласно материалам следствия, должностное лицо подозревают в причастности к незаконному обогащению, квалифицируемому по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в среду 20 ноября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы МСЭК.

Также мы писали, что Татьяна Крупа еще год будет возглавлять должность главы медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Облсовет продлил с ней контракт до ноября 2025 года.