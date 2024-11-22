Главный врач Хмельницкой областной МСЭК осталась под стражей

Главного врача Хмельницкой МСЭК оставили под стражей
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Размер альтернативной залога составляет 300 млн гривен.
Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила Апелляционная палата ВАКС на канале Telegram.
Что известно
Сообщается, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, относительно постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 7 октября 2024 года. Постановление касалось избрания меры пресечения в виде содержания под стражей для руководительницы одного из областных центров медико-социальной экспертизы.
"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда города Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн гривен", — в сообщении.
Постановление вступило в силу сразу после оглашения и не может быть обжаловано в порядке.
Согласно материалам следствия, должностное лицо подозревают в причастности к незаконному обогащению, квалифицируемому по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в среду 20 ноября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы МСЭК.
Также мы писали, что Татьяна Крупа еще год будет возглавлять должность главы медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Облсовет продлил с ней контракт до ноября 2025 года.
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