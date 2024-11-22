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Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою

22 листопада 2024 00:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Головна лікарка Хмельницької обласної МСЕК залишилась під вартою
Суддя слухає справу. Ілюстративне фото: Freepick
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Розмір альтернативної застави складає 300 млн гривен.

Про це у четвер, 21 листопада, повідомила Апеляційна палата ВАКС на каналі в Telegram.

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Що відомо

Повідомляється, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту, щодо ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 7 жовтня 2024 року. Ухвала стосувалася обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду міста Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Постанова набрала чинності одразу після проголошення й не може бути оскаржена в касаційному порядку.

Згідно з матеріалами слідства, посадову особу підозрюють у причетності до незаконного збагачення, що кваліфікується за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у середу 20 листопада Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ліквідацію роботи МСЕК. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

Також ми писали, що Тетяна Крупа ще рік буде очолювати посаду голови медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Облрада продовжила з нею контракт до листопада 2025 року.

корупція Україна Хмельницька область війна в Україні ВЛК МСЕК

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