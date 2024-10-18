Глава Пентагона прокомментировал объемы помощи Украине и перспективы

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters

США предоставляет Украине то, что нужно для успеха на фронте сейчас. Также проводится работа по защите украинцев в будущем.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 18 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Мы делаем две вещи одновременно: мы предоставляем Украине то, что ей нужно для успеха на поле боя, поскольку сегодня она пытается защитить свою суверенную территорию, и она делает это очень успешно", — отметил глава Пентагона.

Также Ллойд Остин напомнил, что Украина создала самую большую армию в Европе и уже два с половиной года успешно защищает свою территорию, а российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной стратегической цели из заявленных.

Как отметил Остин, "Киев все еще стоит и украинское правительство не сложило руки". Поэтому Украине надо помогать в нынешней борьбе и убедиться, что у страны есть все необходимое для защиты от агрессии в будущем.

"И именно для этого были созданы коалиции сил и средств, как вы знаете, у нас есть коалиция военно-воздушных сил, которая сначала была сосредоточена и до сих пор сосредоточена на помощи Украине получить истребители. Как вы знаете, Украина сейчас имеет возможности F16, и мы будем продолжать развивать их, есть также коалиция по артиллерийским возможностям, которая также является очень успешной и помогает Украине приобрести артиллерийские системы и боеприпасы, которые ей нужны не только на сегодня, но и на долгосрочную перспективу", — заявил министр обороны США.

Что касается коалиций сил и средств, необходимых для дальнейшей защиты Украины и сдерживания агрессии РФ, к которым сейчас присоединяются США, речь идет, в частности, о коалиции дронов, Военно-воздушных сил, IT-коалиции и коалиции по предоставлению артиллерийских средств.

Напомним, представитель Вашингтона в НАТО Джулианна Смит заявила, что в настоящее время ситуация не способствует приглашению Украины в Североатлантический Альянс и сказала, что Белый дом не будет пересматривать свою позицию относительно ударов дальнобойным оружием вглубь РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что официальное приглашение Украины в НАТО является единственным способом, который может остановить войну с РФ.