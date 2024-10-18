Глава Пентагону прокоментував обсяги допомоги Україні та перспективи

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

США надає Україні те, що потрібно для успіху на фронті саме зараз. Також проводиться робота для майбутнього захисту українців.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 18 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Ми робимо дві речі одночасно: ми надаємо Україні те, що їй потрібно для успіху на полі бою, оскільки сьогодні вона намагається захистити свою суверенну територію, і вона робить це дуже успішно", — зазначив глава Пентагону.

Також Ллойд Остін нагадав, що Україна створила найбільшу армію в Європі і вже два з половиною роки успішно захищає свою територію, а російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної стратегічної мети з заявлених.

Як зазначив Остін, "Київ все ще стоїть і український уряд не склав руки". Тому Україні треба допомагати в нинішній боротьбі та переконатися, що в країни є все необхідне для захисту від агресії в майбутньому.

"І саме для цього були створені коаліції сил і засобів, як ви знаєте, у нас є коаліція військово-повітряних сил, яка спочатку була зосереджена і досі зосереджена на допомозі Україні отримати винищувачі. Як ви знаєте, Україна зараз має можливості F16, і ми будемо продовжувати розвивати їх, є також коаліція з артилерійських можливостей, яка також є дуже успішною і допомагає Україні придбати артилерійські системи та боєприпаси, які їй потрібні не лише на сьогодні, але й на довгострокову перспективу", — заявив міністр оборони США.

Щодо коаліцій сил і засобів, необхідних для подальшого захисту України та стримування агресії РФ, до яких нині долучаються США, йдеться, зокрема, про коаліцію дронів, Військово-повітряних сил, ІТ-коаліцію та коаліцію з надання артилерійських засобів.

Нагадаємо, представниця Вашингтона в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що нині ситуація не сприяє запрошенню України до Північноатлантичного Альянсу та сказала, що Білий дім не переглядатиме своєї позиції щодо ударів далекобійною зброєю вглиб РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що офіційне запрошення України до НАТО є тим єдиним способом, що може зупинити війну з РФ.