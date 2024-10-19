Военная помощь Украине — Франция передаст самолеты Mirage 2000

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

В начале 2025 года Украина получит первые самолеты Mirage 2000 от Франции. Также страна будет готовить пилотов для этих самолетов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время пресс-конференции с министром МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в субботу, 19 октября.

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Во время совместной пресс-конференции Барро заявил, что Украина получит первые самолеты Mirage 2000 уже в начале 2025 года.

"Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Франция будет готовить пилотов к этим самолетам", — заявил министр.

Он добавил, что Франция продолжает оказывать военную поддержку Украине.

Министр иностранных дел Украины в свою очередь отметил поддержку Франции к кандидатству Украины в НАТО. Он заявил, что во время встречи стороны подробно обсудили План победы Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Франция передаст нашему государству истребители. При этом он подчеркнул, что союзники Украины не должны утратить единство.

Ранее мы писали о том, что Франция планирует передать Украине первую партию беспилотников-камикадзе Colibri . Ударные дроны успешно прошли все испытания.