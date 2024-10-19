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Голова МЗС Франції анонсував передачу Україні літаків Mirage — відомі терміни

19 жовтня 2024 12:44
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога Україні — Франція передасть літаки Mirage 2000
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На початку 2025 року Україна отримає перші літаки Mirage 2000 від Франції. Також країна готуватиме пілотів для цих літаків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час пресконференції з міністром МЗС України Андрієм Сибігою у Києві у суботу, 19 жовтня.

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Під час спільної пресконференції Барро заявив, що Україна отримає перші літаки Mirage 2000 вже на початку 2025 року.

"Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Франція готуватиме пілотів до цих літаків", — заявив міністр.

Він додав, що Франція продовжує надавати військову підтримку Україні.

Міністр закордонних справ України у свою чергу відзначив підтримку Франції до кандидатства України в НАТО. Він заявив, що під час зустрічі сторони детально обговорили План перемоги України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Франція передасть нашій державі винищувачі. При цьому він наголосив, що союзники України не повинні втратити єдність.

Раніше ми писали про те, що Франція планує передати Україні першу партію безпілотників-камікадзе Colibri. Ударні дрони успішно пройшли усі випробування.

війна в Україні Київ Андрій Сибіга Франція військова допомога літаки

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