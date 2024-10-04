Пекка Товери выразил приверженность поддержке Украины и назвал главные проблемы

Новоизбранный председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС Пекка Товери. Фото: X

Экс-генерал и ныне новоизбранный глава Комитета ассоциации Украина-ЕС Пекка Товери выразил твердую поддержку Украине. В то же время чиновник назвал проблемы, мешающие Европейскому союзу оказывать стране в состоянии войны всю необходимую запрашиваемую помощь.

Об этом он сообщил в соцсети X и в комментарии журналистам "Укринформ".

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Пекка Товери опубликовал сообщение в соцсети X, где заявил, что делегация парламента ЕС в Украине принимает председательство. Политик поделился, какие настроения царят в парламенте по отношению к Украине.

Сообщение Пекки Товери. Фото: скриншот

"Делегация парламента ЕС в Украине принимает председательство. Теперь начинается работа, и перед ней стоит множество задач. К счастью, в парламенте существует очень широкая поддержка Украины", — написал он.

Украине хотят и будут помогать страны ЕС, но есть нюансы

Также Пекка Товери в разговоре с журналистами поделился подробностями о том, будут ли страны ЕС и дальше поддерживать Украину.

"Если мы посмотрим на предыдущую композицию Европарламента, поддерживавшую Украину, подавляющее большинство (депутатов. — Ред.) остаются на такой же позиции. Поэтому я убежден, что мы можем рассчитывать на такую поддержку и в будущем… Вся наша работа будет построена на том, в чем нуждается Украина. Это будет основой нашей работы", — заявил депутат.

Чиновник добавил, что хочет как можно быстрее встретиться с украинскими коллегами из Верховной Рады, чтобы определиться с повесткой дня сотрудничества. Он будет работать не сам, а в составе большой группы единомышленников, поддерживающих Украину. Также он назвал направления, которые будут в первую очередь развивать.

"Нам нужно получить поддержку от всех политических партий и политических групп для полной поддержки Украины. Мы должны как можно скорее провести первую встречу, чтобы сформировать нашу повестку дня. Мы уже составили ее проект, где есть много разных вопросов. Это энергетическая безопасность — ведь зима приближается очень быстро. Это военная поддержка, и то, что случится с ней после выборов в США. Даже если Соединенные Штаты после президентских выборов решат (ее уменьшить. — Ред.), мы должны позаботиться об этом в Европе, восполнить недостаток, и продолжить поддерживать Украину", — подчеркнул Пекка Товери.

Также политик добавил, что ЕС стало сложнее помогать Украине, и они ищут пути для выполнения всех задач.

"Даже если у ЕС деньги, у нас пока нет так много оружия. Нам нужно найти путь, чтобы предоставить Украине все то, в чем она нуждается, чтобы защитить себя", — добавил европейский политик.

Напомним, недавно Урсула фон дер Ляен заявила о передаче от ЕС Украине 35 млрд евро для поддержки энергетики и дополнительных 4,5 ГВт мощности в энергосистему. Также послы ЕС согласовали пакет санкций против России. А президент Зеленский заявил, что уже более 30 стран выразили готовность помогать Украине в восстановлении после войны.