Годовщина гибели Юрия Фелипенко: актер и боец, защищавший Украину

Юрий Фелипенко в военной форме. Фото: Юрий Фелипенко/Instagram

В воскресенье, 14 июня, исполняется год со дня гибели украинского театрального и киноактера Юрия Фелипенко. Он встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения России. В 32 года его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост его жены Екатерины Мотрич.

Пост Екатерины Мотрич. Фото: скриншот

Жена Фелипенко посвятила ему пост

"Год, как погиб Юра. Я скучаю по его голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походке, духам, которые смешивались с запахом тела. Скучаю по нашим разговорам о том, какие все дурачки, а мы не дурачки. Я так скучаю по тому, как он мастерски играл словами, придумывая мне или коту новые клички. Скучаю по сообщениям, что все 450, скучаю по усталым глазам, по счастливому голосу при встрече", — написала Мотрич.

Возлюбленная Фелипенко отметила, что за этот год изменилось все и все. По ее словам, смерть меняет людей, как причастных, так и посторонних.

Юрий Фелипенко. Фото: Юрий Фелипенко/Instagram

"Этот год был глупым, пустым, поучительным и очень жестоким ко всем, кто скорбит о Юрке. И в этот, до конца моих лет самый печальный день года, я повторюсь: убивайте в себе все российское. Юрку убила Россия. И я никогда им этого не прощу. Так же как и никогда не перестану нести память. Никогда не забуду все важное и неважное с ним. Никогда не перестану его любить. Никогда не позволю забыть", — добавила она.

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Что известно о Юрии Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил актерское образование. После учебы работал в театре и активно снимался в украинских телевизионных проектах.

Стал известен благодаря ролям в сериалах, в частности "Обещание Богу" и других телевизионных работах.

После начала полномасштабного вторжения России Фелипенко вступил в Вооруженные силы Украины. Служил в подразделении беспилотных систем "Ахиллес" и участвовал в боевых заданиях на фронте.

Погиб в 2025 году во время выполнения боевого задания. Ему было 32 года.

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