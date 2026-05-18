На 64-м году жизни скончался нардеп Степан Кубив

Дата публикации 18 мая 2026 10:32
Степан Кубив. Фото: УНИАН

На 64-м году жизни отошел в вечность народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив. До последнего времени он работал над государственными инициативами в составе Комитета по вопросам экономического развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает Новини.LIVE.

Верховная Рада Украины официально сообщила о потере - умер народный депутат девятого созыва Степан Кубив. Жизненный путь украинского государственного деятеля и политика завершился на 64-м году. В действующем составе парламента он принимал активное участие в законотворческом процессе, работая в составе Комитета по вопросам экономического развития.

Сообщение о смерти Степана Кубива. Фото: скриншот

Степан Кубив был выдающейся фигурой в новейшей истории украинской политики. Во время событий Революции Достоинства он исполнял обязанности одного из комендантов Евромайдана и Дома профсоюзов в Киеве.

Сразу после свержения режима Януковича в 2014 году он возглавил Национальный банк Украины, взяв на себя управление финансовой системой в кризисный период. Впоследствии, с весны 2016-го до лета 2019 года, государственный деятель занимал должность первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли в правительстве Владимира Гройсмана.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что 11 мая умер на 92 году жизни заслуженный тренер Украины Михаил Мацих. Он тренировал известных украинских боксеров - братьев Кличко.

Недавно, 10 мая, прошла четвертая годовщина смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Читайте, чем он прославился и почему его не похоронили в Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
