Нардеп Степан Кубів помер на 64-му році життя

Нардеп Степан Кубів помер на 64-му році життя

Дата публікації: 18 травня 2026 10:32
Степан Кубів. Фото: УНІАН

На 64-му році життя відійшов у вічність народний депутат України дев'ятого скликання Степан Кубів. До останнього часу він працював над державними ініціативами у складі Комітету з питань економічного розвитку.

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради України, передає Новини.LIVE.

Верховна Рада України офіційно повідомила про втрату — помер народний депутат дев'ятого скликання Степан Кубів. Життєвий шлях українського державного діяча та політика завершився на 64-му році. У чинному складі парламенту він брав активну участь у законотворчому процесі, працюючи у складі Комітету з питань економічного розвитку.

Повідомлення про смерть Степана Кубіва. Фото: скриншот

Степан Кубів був визначною фігурою в новітній історії української політики. Під час подій Революції Гідності він виконував обов'язки одного з комендантів Євромайдану та Будинку профспілок у Києві.

Одразу після повалення режиму Януковича у 2014 році він очолив Національний банк України, взявши на себе управління фінансовою системою в кризовий період. Згодом, із весни 2016-го до літа 2019 року, державний діяч обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Володимира Гройсмана. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що 11 травня помер на 92 році життя  заслужений тренер України Михайло Мацих. Він тренував відомих українських боксерів — братів Кличків.

Нещодавно, 10 травня, минули четверті роковини смерті першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. Читайте, чим він прославився та чому його не поховали в Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
