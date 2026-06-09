Четыре года без "Сенеки": Украина вспоминает погибшего героя Романа Ратушного

Роман Ратушный. Фото: архив

Украина чтит память легендарного киевского активиста, основателя инициативы "Защитим Протасов Яр" и разведчика 93-й бригады "Холодный Яр" Романа Ратушного с псевдонимом "Сенека". Ровно четыре года назад, 9 июня 2022 года, 24-летний защитник героически погиб в бою под Изюмом, оставив после себя неоценимое наследие в борьбе за справедливость как на фронте, так и в тылу.

Новини.LIVE расскажет больше о Романе Ратушном.

Как Роман Ратушный боролся за Украину

Военнослужащий разведывательного взвода 2-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Роман Ратушный погиб во время ожесточенных боев на Харьковщине. Трагедия произошла под Изюмом, где молодой разведчик выполнял очередное опасное боевое задание.

"Сенека" сумел незаметно подползти вплотную к вражеским позициям, где быстро обнаружил точное расположение российских танков и успешно разминировал путь для продвижения своего подразделения. Однако во время отхода оккупанты заметили бойца. Роман Ратушный погиб в бою, не дожив до своего 25-летия чуть меньше месяца. За этот подвиг и проявленное мужество воина посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Жизнь ради Киева и борьба за Протасов Яр

Роман Ратушный родился и вырос в Киеве, получил высшее юридическое образование в Финансово-правовом колледже. Свою борьбу за Украину он начал еще подростком и уже в 16 лет стал активным участником Революции Достоинства, где чудом уцелел во время разгона силовиками.

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В 2018 году Роман возглавил общественную организацию "Защитим Протасов Яр", став лидером борьбы против незаконной застройки зеленой зоны столицы, и активно продвигал идеи дерусификации и сохранения исторического наследия Киева.

Роман Ратушный. Фото: Движение "Честно"

Мать Романа, известная писательница Светлана Поваляева убеждена, что ее сын имел особый дар:

"Думаю, такие люди появляются на свет уже абсолютно совершенными. О Роме я это чувствовала и знала сразу. Это не результат какого-то воспитания. Это абсолютно сформированная личность чрезвычайно высокого уровня. Во всех смыслах".

24 февраля 2022 года Ратушный встретил с оружием в руках во время обороны Киева, а затем официально мобилизовался в разведку "Холодного Яра". Роман оставил украинцам жесткое, но реалистичное завещание, которое до сих пор активно цитируют в соцсетях.

"Выжигайте в себе всю российскую субкультуру. Выжигайте в себе все воспоминания из детства, связанные с российским-советским. Выжигайте в себе отношения с родственниками или друзьями по ту сторону, со всеми, кто является носителем русской субкультуры. Иначе это все выжжет вас", — сказал тогда Роман Ратушный.

Новини.LIVE писали 21 мая, что в Украину вернулись останки выдающегося государственного деятеля, второго проводника ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник, которые более полувека были похоронены на кладбище в Люксембурге. Их торжественно встретили с государственными почестями под сине-желтыми флагами, звуки национального гимна, в сопровождении почетного караула украинского войска и при участии общественности.

В понедельник, 8 июня медийное и спортивное сообщество страны склонило головы в трауре из-за известия о смерти талантливого 46-летнего футбольного журналиста и комментатора Александра Тынгаева, чей узнаваемый голос сопровождал матчи для миллионов болельщиков. Сердце специалиста остановилось в реанимации после длительной и отчаянной борьбы врачей за его жизнь.