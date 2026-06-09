Чотири роки без "Сенеки": Україна згадує загиблого героя Романа Ратушного

Роман Ратушний. Фото: архів

Україна вшановує пам'ять легендарного київського активіста, засновника ініціативи "Захистимо Протасів Яр" та розвідника 93-ї бригади "Холодний Яр" Романа Ратушного на псевдо "Сенека". Рівно чотири роки тому, 9 червня 2022 року, 24-річний захисник героїчно загинув у бою під Ізюмом, залишивши по собі неоціненний спадок у боротьбі за справедливість як на фронті, так і в тилу.

Новини.LIVE розповість більше про Романа Ратушного.

Як Роман Ратушний боровся за Україну

Військовослужбовець розвідувального взводу 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Роман Ратушний загинув під час запеклих боїв на Харківщині. Трагедія сталася під Ізюмом, де молодий розвідник виконував чергове небезпечне бойове завдання.

"Сенека" зумів непомітно підповзти впритул до ворожих позицій, де швидко виявив точне розташування російських танків та успішно розмінував шлях для просування свого підрозділу. Проте під час відходу окупанти помітили бійця. Роман Ратушний загинув у бою, не доживши до свого 25-річчя трохи менше місяця. За цей подвиг та виявлену мужність воїна посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Життя заради Києва та боротьба за Протасів Яр

Роман Ратушний народився і виріс у Києві, здобув вищу юридичну освіту у Фінансово-правовому коледжі. Свою боротьбу за Україну він розпочав ще підлітком і вже у 16 років став активним учасником Революції Гідності, де дивом уцілів під час розгону силовиками.

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У 2018 році Роман очолив громадську організацію "Захистимо Протасів Яр", ставши лідером боротьби проти незаконної забудови зеленої зони столиці, та активно просував ідеї дерусифікації та збереження історичної спадщини Києва.

Роман Ратушний. Фото: Рух "Чесно"

Мати Романа, відома письменниця Світлана Поваляєва переконана, що її син мав особливий дар:

"Думаю, такі люди з’являються на світ уже абсолютно досконалими. Про Рому я це відчувала і знала одразу. Це не є результат якогось виховання. Це абсолютно сформована особистість надзвичайно високого рівня. В усіх сенсах".

24 лютого 2022 року Ратушний зустрів зі зброєю в руках під час оборони Києва, а згодом офіційно мобілізувався до розвідки "Холодного Яру". Роман залишив українцям жорсткий, але реалістичний заповіт, який досі активно цитують у соцмережах.

"Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства, пов'язані з російським-радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма, хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас", — сказав тоді Роман Ратушний.

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