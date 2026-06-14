Річниця загибелі Юрія Феліпенка: актор і боєць, який захищав Україну

Юрій Феліпенко у військовій формі. Фото: Юрій Феліпенко/Instagram

У неділю, 14 червня, минає рік від загибелі українського актора театру та кіно Юрія Феліпенка. Він став на захист України після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 32 роки його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис його дружини Катерини Мотрич.

Допис Катерини Мотрич. Фото: скриншот

Дружина Феліпенка присвятила йому допис

"Рік, як загинув Юра. Я сумую за його голосом, руками, запахом, сміхом, рухами, ходою, парфумами, які змішувались із запахом тіла. Сумую за нашими розмовами про те, які всі дурачки, а ми не дурачки. Я так сумую за тим, як він майстерно обігрував слова, вигадуючи мені чи коту нові клички. Сумую за повідомленнями, що все 450, сумую за втомленими очима, за щасливим голосом при зустрічі", — написала Мотрич.

Кохана Феліпенка зазначила, що за цей рік змінилося все та всі. За її словами, смерть міняє людей, як причетних так і подорожніх.

Юрій Феліпенко. Фото: Юрій Феліпенко/Instagram

"Цей рік був дурним, пустим, повчальним і дуже жорстоким до всіх, хто тужить за Юрком. І в цей, до кінця моїх літ найсумніший день року, я повторюся: вбивайте в собі все російське. Юрка вбила Росія. І я ніколи їм цього не пробачу. Так як і ніколи не перестану нести памʼять. Ніколи не забуду все важливе й неважливе з ним. Ніколи не перестану його кохати. Ніколи не дозволю забути", — додала вона.

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Що відомо про Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобув акторську освіту. Після навчання працював у театрі та активно знімався в українських телевізійних проєктах.

Став відомий завдяки ролям у серіалах, зокрема "Обіцянка Богу" та інших телевізійних роботах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Феліпенко долучився до Збройних сил України. Служив у підрозділі безпілотних систем "Ахіллес" і брав участь у бойових завданнях на фронті.

Загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання. Йому було 32 роки.

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