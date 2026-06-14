Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Річниця загибелі Юрія Феліпенка: актор і боєць, який захищав Україну

Річниця загибелі Юрія Феліпенка: актор і боєць, який захищав Україну

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 16:12
Річниця загибелі Юрія Феліпенка: актор і боєць, який захищав Україну
Юрій Феліпенко у військовій формі. Фото: Юрій Феліпенко/Instagram

У неділю, 14 червня, минає рік від загибелі українського актора театру та кіно Юрія Феліпенка. Він став на захист України після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 32 роки його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис його дружини Катерини Мотрич.

Мотрич
Допис Катерини Мотрич. Фото: скриншот

Дружина Феліпенка присвятила йому допис

"Рік, як загинув Юра. Я сумую за його голосом, руками, запахом, сміхом, рухами, ходою, парфумами, які змішувались із запахом тіла. Сумую за нашими розмовами про те, які всі дурачки, а ми не дурачки. Я так сумую за тим, як він майстерно обігрував слова, вигадуючи мені чи коту нові клички. Сумую за повідомленнями, що все 450, сумую за втомленими очима, за щасливим голосом при зустрічі", — написала Мотрич.

Кохана Феліпенка зазначила, що за цей рік змінилося все та всі. За її словами, смерть міняє людей, як причетних так і подорожніх. 

Феліпенко
Юрій Феліпенко. Фото: Юрій Феліпенко/Instagram

"Цей рік був дурним, пустим, повчальним і дуже жорстоким до всіх, хто тужить за Юрком. І в цей, до кінця моїх літ найсумніший день року, я повторюся: вбивайте в собі все російське. Юрка вбила Росія. І я ніколи їм цього не пробачу. Так як і ніколи не перестану нести памʼять. Ніколи не забуду все важливе й неважливе з ним. Ніколи не перестану його кохати. Ніколи не дозволю забути", — додала вона.

Читайте також:

Що відомо про Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобув акторську освіту. Після навчання працював у театрі та активно знімався в українських телевізійних проєктах.

Став відомий завдяки ролям у серіалах, зокрема "Обіцянка Богу" та інших телевізійних роботах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Феліпенко долучився до Збройних сил України. Служив у підрозділі безпілотних систем "Ахіллес" і брав участь у бойових завданнях на фронті.

Загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання. Йому було 32 роки. 

Як писали Новини.LIVE, нещодавно минуло чотири роки з дня смерті легендарного київського активіста, засновника ініціативи "Захистимо Протасів Яр" та розвідника 93-ї бригади "Холодний Яр" Романа Ратушного. Його життя обірвалося на Харківщині. На той час Герою було 24 роки.

Також нещодавно стало відомо про смерть чинного нардепа Степана Кубіва. Окрім роботи в парламенті він раніше очолював Нацбанк та обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі.

смерть військові актори
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації