Переход на зимнее время в 2025 году — как адаптироваться к переводу стрелок часов

В ночь с 25 на 26 октября 2025 года Украина традиционно перейдет на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Это означает, что мы будем иметь дополнительный час сна, но также это и большой стресс для организма.

Влияние на "биологические часы"

Ежегодная смена времени, хоть и имеет целью экономию электроэнергии и эффективное использование светового дня, для нашего организма является небольшим, но ощутимым стрессом. Даже если мы "добавляем" час сна, это все равно нарушает внутренние "биологические часы", известные как "циркадный ритм".

Наш организм функционирует по четкому 24-часовому циклу, который регулирует гормоны, температуру тела, процессы сна и бодрствования. Этот ритм тесно связан с естественным светом.

Переход на зимнее время, когда мы получаем час "дополнительного" сна, обычно переносится легче, чем весенний переход на летнее время. Однако, резкая смена привычного режима может вызвать так называемый "социальный джетлаг" — состояние, похожее на смену часовых поясов, но вызванное сменой официального времени.

Вот как это может проявиться:

нарушение сна: Хотя мы спим дольше в ночь перевода, в последующие дни могут возникнуть трудности с засыпанием или утренним подъемом. Меняется выработка мелатонина (гормона сна);

психоэмоциональное состояние: Изменение ритма, в сочетании с сокращением светового дня (темнеет раньше), может вызвать повышенную раздражительность, усталость, апатию и, по данным некоторых исследований, даже обострение депрессивных симптомов;

снижение работоспособности: Возможно ухудшение концентрации внимания и снижение памяти;

физический дискомфорт: У чувствительных людей могут наблюдаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, "скачки" давления и обострение сердечно-сосудистых проблем.

Наиболее чувствительными к изменениям являются дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Период адаптации обычно длится от 3 до 7 дней, но иногда может затянуться до двух недель.

Адаптационный план: шаги к комфортному переходу

Хотя избежать перевода часов невозможно, мы можем помочь своему организму пройти этот период с минимальным стрессом. Ключ к успеху — постепенность и сознательное регулирование режима.

Постепенная подготовка сна:

Начните готовиться за 3-4 дня до 26 октября. Попробуйте ежедневно ложиться спать на 15 минут позже, чем обычно. Таким образом, к воскресенью вы почти незаметно сместите свой график, и новый час сна органично впишется в ваш режим.

Свет - главный внешний "синхронизатор" наших внутренних часов. Сразу после пробуждения максимально активизируйте освещение (откройте шторы, включите яркий свет). Это поможет быстрее подавить мелатонин и почувствовать бодрость.

А вечером, за пару часов до сна, ограничьте "синие" экраны (смартфоны, планшеты, ноутбуки) — они нарушают выработку мелатонина. Создайте в спальне приглушенный, теплый свет для релаксации.

Регулярные физические упражнения в течение дня способствуют лучшему качеству ночного сна. Ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью 30-40 минут (особенно в светлое время суток) помогут организму регулировать циркадный ритм и улучшат настроение, борясь с осенней апатией.

Режим питания и жидкости:

В период адаптации особенно важно соблюдать режим питания.

избегайте тяжелой пищи перед сном;

не употребляйте кофе, крепкий чай, алкоголь и никотин за 4-6 часов до запланированного отбоя, чтобы не нарушать структуру сна.

Релаксация и "гигиена сна":

Перед сном практикуйте ритуалы, успокаивающие нервную систему: теплая ванна, чтение бумажной книги, дыхательные упражнения или легкая йога. Убедитесь, что ваша спальня прохладная, тихая и темная.

Несмотря на общегосударственный перевод стрелок, ваш личный комфорт является приоритетом. Не требуйте от себя мгновенной адаптации. Немного заботы о себе, внимание к собственному режиму - и вы легко переживете эту ежегодную "часовую" смену.

