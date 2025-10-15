Видео
Україна
Видео

Украинцы снова переведут часы — когда и как это сделать

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 05:14
Переход на зимнее время 2025 - как правильно перевести часы
Часы. Фото: Freepik

Украина в этом месяце снова перейдет на зимнее время. Согласно действующему правительственному постановлению, переход традиционно состоится в последнее воскресенье октября.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно это сделать.

Когда переводить часы

Согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", стрелки часов ежегодно переводят дважды — в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября на час назад.

Таким образом, в 2025 году переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра — тогда стрелки нужно будет перевести на 1 час назад.

Постановление также определяет, что движение транспорта, работа телефонной и телеграфной связи на территории Украины осуществляются по киевскому времени. У морских судов время определяется в соответствии с международной системой часовых поясов.

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отказ от перевода часов и фиксацию зимнего времени как постоянного. Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому еще 21 августа 2024 года, однако по состоянию на 14 октября 2025 года закон до сих пор не подписан.

Ранее мы рассказывали, зачем нужно переводить часы на зимнее и летнее время.

А также узнайте как подготовить организм к переходу на зимнее время.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
