Україна
Українці знову переведуть годинники — коли і як це зробити

Українці знову переведуть годинники — коли і як це зробити

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 05:14
Перехід на зимовий час 2025 — як правильно перевести годинник
Годинник. Фото: Freepik

Україна цього місяця знову перейде на зимовий час. Відповідно до чинної урядової постанови, перехід традиційно відбудеться в останню неділю жовтня.

Новини.LIVE розповідають, як правильно це зробити.



Коли переводити годинник

Згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", стрілки годинників щороку переводять двічі — в останню неділю березня на годину вперед та в останню неділю жовтня на годину назад.

Таким чином, у 2025 році перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 26 жовтня, о 4:00 ранку — тоді стрілки потрібно буде перевести на 1 годину назад.

Постанова також визначає, що рух транспорту, робота телефонного та телеграфного зв'язку на території України здійснюються за київським часом. У морських суден час визначається відповідно до міжнародної системи часових поясів.

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає відмову від переведення годинників і фіксацію зимового часу як постійного. Документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському ще 21 серпня 2024 року, однак станом на 14 жовтня 2025 року закон досі не підписано.





Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
