Стрілки назад — чи буде це останній перехід країни на зимовий час

Дата публікації: 14 жовтня 2025 05:14
Україна готується до переведення годинників: коли переводимо час восени 2025 року
Переведення годинника. Ілюстративне фото: freepik

Наприкінці жовтня українці знову переведуть годинники. Стрілки потрібно буде пересунути на одну годину назад у ніч на 26 жовтня 2025 року.

Який час для України "правильний" і чому важливо враховувати особливості країни — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Історія ідеї переведення годинників

Ідею переходу на зимовий і літній час вперше запропонував англієць Вільям Віллет у 1905 році. Він помітив, що більшість лондонців сплять під час світлового дня, і запропонував пересувати стрілки годинника вперед у квітні та назад у вересні, щоб більше часу проводити на світлі і економити електроенергію.

Хоча Віллет присвятив багато років поширенню своєї ідеї, він не дожив до її реалізації у Великій Британії. Першими на практиці запровадили сезонний час Німеччина та її союзники у 1916 році під час Першої світової війни, щоб економити вугілля. Сьогодні таку практику дотримуються близько 70 країн світу, включно зі США та країнами Євросоюзу, хоча більшість держав від неї вже відмовилися.

Чому в Україні треба переводити час

В Україні традиційно двічі на рік переводять стрілки: з зимового на літній і навпаки. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про відмову від переходу на літній час, який встановлював єдиний київський час UTC+2 (зимовий).

Однак закон досі не підписав президент Володимир Зеленський, а термін для ветування минув. Наразі переведення годинників залишається регулюватися Постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

Чи будуть переводити годинники цієї осені востаннє

Цьогорічний перехід на зимовий час відбудеться у ніч із 25 на 26 жовтня. Одразу після 3:59 стрілки годинника переведуть на 3:00.

Поки що невідомо, чи стане цей перехід останнім. Якщо закон про скасування сезонного переведення набуде чинності, вже наступного року Україна може залишитися на літньому часі без традиційного повернення стрілок назад.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали, як легше адаптуватися до переходу на зимовий час.

Також стало відомо, як правильно перевести годинник та як врахувати переведення годинників при плануванні поїздок та налаштуванні пристроїв.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
