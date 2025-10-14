Украина готовится к переводу часов: когда переводим время осенью 2025 года

Перевод часов. Иллюстративное фото: freepik

В конце октября украинцы снова переведут часы. Стрелки нужно будет передвинуть на один час назад в ночь на 26 октября 2025 года.

Какое время для Украины "правильное" и почему важно учитывать особенности страны — читайте в материале Новини.LIVE.

История идеи перевода часов

Идею перехода на зимнее и летнее время впервые предложил англичанин Уильям Уиллет в 1905 году. Он заметил, что большинство лондонцев спят во время светового дня, и предложил передвигать стрелки часов вперед в апреле и назад в сентябре, чтобы больше времени проводить на свету и экономить электроэнергию.

Хотя Уиллет посвятил много лет распространению своей идеи, он не дожил до ее реализации в Великобритании. Первыми на практике ввели сезонное время Германия и ее союзники в 1916 году во время Первой мировой войны, чтобы экономить уголь. Сегодня такой практики придерживаются около 70 стран мира, включая США и страны Евросоюза, хотя большинство государств от нее уже отказались.

Почему в Украине надо переводить время

В Украине традиционно дважды в год переводят стрелки: с зимнего на летнее и наоборот. В 2024 году Верховная Рада приняла закон об отказе от перехода на летнее время, который устанавливал единое киевское время UTC+2 (зимнее).

Однако закон до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский, а срок для ветирования истек. Сейчас перевод часов остается регулироваться Постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

Будут ли переводить часы этой осенью в последний раз

Нынешний переход на зимнее время состоится в ночь с 25 на 26 октября. Сразу после 3:59 стрелки часов переведут на 3:00.

Пока неизвестно, станет ли этот переход последним. Если закон об отмене сезонного перевода вступит в силу, уже в следующем году Украина может остаться на летнем времени без традиционного возврата стрелок назад.

