Перехід на зимовий час у 2025 році — як адаптуватись до переведення стрілок годинника

Дівчина вимикає будильник. Ілюстративне фото: pexels.com

У ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року Україна традиційно перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинників на одну годину назад. Це означає, що ми матимемо додаткову годину сну, але також це й великий стрес для організму.

Новини.LIVE інформують, як переведення стрілок впливає на наш організм та як знизити цей негативний вплив.

Реклама

Читайте також:

Вплив на "біологічний годинник"

Щорічна зміна часу, хоч і має на меті заощадження електроенергії та ефективніше використання світлового дня, для нашого організму є невеликим, але відчутним стресом. Навіть якщо ми "додаємо" годину сну, це все одно порушує внутрішній "біологічний годинник", відомий як "циркадний ритм".

Наш організм функціонує за чітким 24-годинним циклом, який регулює гормони, температуру тіла, процеси сну та неспання. Цей ритм тісно пов'язаний із природним світлом.

Перехід на зимовий час, коли ми отримуємо годину "додаткового" сну, зазвичай переноситься легше, ніж весняний перехід на літній час. Однак, різка зміна звичного режиму може спричинити так званий "соціальний джетлаг" — стан, схожий на зміну часових поясів, але викликаний зміною офіційного часу.

Ось як це може проявитися:

порушення сну: Хоча ми спимо довше в ніч переведення, наступними днями можуть виникнути труднощі із засинанням або ранковим підйомом. Змінюється вироблення мелатоніну (гормону сну);

психоемоційний стан: Зміна ритму, у поєднанні зі скороченням світлового дня (темнішає раніше), може викликати підвищену дратівливість, втому, апатію і, за даними деяких досліджень, навіть загострення депресивних симптомів;

зниження працездатності: Можливе погіршення концентрації уваги та зниження пам'яті;

фізичний дискомфорт: У чутливих людей можуть спостерігатися порушення роботи шлунково-кишкового тракту, "скакання" тиску та загострення серцево-судинних проблем.

Найбільш чутливими до змін є діти, люди похилого віку та особи із хронічними захворюваннями. Період адаптації зазвичай триває від 3 до 7 днів, але іноді може затягнутися до двох тижнів.

Адаптаційний план: кроки до комфортного переходу

Хоча уникнути переведення годинників неможливо, ми можемо допомогти своєму організму пройти цей період з мінімальним стресом. Ключ до успіху — поступовість та свідоме регулювання режиму.

Поступова підготовка сну:

Почніть готуватися за 3-4 дні до 26 жовтня. Спробуйте щодня лягати спати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай. Таким чином, до неділі ви майже непомітно змістите свій графік, і нова година сну органічно впишеться у ваш режим.

Світло — головний зовнішній "синхронізатор" нашого внутрішнього годинника. Одразу після пробудження максимально активізуйте освітлення (відкрийте штори, ввімкніть яскраве світло). Це допоможе швидше придушити мелатонін і відчути бадьорість.

А ввечері, за пару годин до сну, обмежте "сині" екрани (смартфони, планшети, ноутбуки) — вони порушують вироблення мелатоніну. Створіть у спальні приглушене, тепле світло для релаксації.

Регулярні фізичні вправи протягом дня сприяють кращій якості нічного сну. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі тривалістю 30-40 хвилин (особливо у світлий час доби) допоможуть організму регулювати циркадний ритм і покращать настрій, борючись з осінньою апатією.

Режим харчування та рідини:

У період адаптації особливо важливо дотримуватися режиму харчування.

уникайте важкої їжі перед сном;

не вживайте каву, міцний чай, алкоголь та нікотин за 4-6 годин до запланованого відбою, щоб не порушувати структуру сну.

Релаксація та "гігієна сну":

Перед сном практикуйте ритуали, що заспокоюють нервову систему: тепла ванна, читання паперової книги, дихальні вправи або легка йога. Переконайтеся, що ваша спальня прохолодна, тиха та темна.

Попри загальнодержавне переведення стрілок, ваш особистий комфорт є пріоритетом. Не вимагайте від себе миттєвої адаптації. Трохи турботи про себе, увагу до власного режиму — і ви легко переживете цю щорічну "годинну" зміну.

Раніше ми розповідали, навіщо потрібно переводити годинник на зимовий та літній час.

Також стало відомо, як правильно перевести годинник та як врахувати переведення годинників при плануванні поїздок та налаштуванні пристроїв.