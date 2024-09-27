Global Digital Social Forum в Киеве 27 сентября фоторепортаж — Новини.LIVE

Участники форума. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве 27 сентября стартовал второй Global Digital Social Forum, на котором собралось более 300 участников — это представители Правительства, бизнеса, общественных организаций и международных партнеров. Во время этого форума спикеры представили самые современные решения по цифровизации социальных услуг и новые государственные инициативы и платформы.

Кадры с форума смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Global Digital Social Forum в Киеве 27 сентября

Мероприятие организовало Министерство социальной политики Украины в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

На форуме обсудили новые подходы к цифровизации социальных услуг, в частности сохранение и развитие человеческого капитала через инновационные технологии. Также представили новые государственные инициативы и платформы.

Global digital social forum. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники форума. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заместитель главы Минсоцполитики Константин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники форума. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1/7 ​ 7

Напомним, во время этого форума глава Минсоцполитики Оксана Жолнович сообщила, что новая система пенсионной реформы будет предусматривать более прозрачный механизм расчета и выплаты пенсий. Кроме того, внедрят обязательную накопительную систему.

В то же время она анонсировала новую услугу базовой социальной помощи в "Дії". По ее словам, она обеспечит автоматизацию процесса получения разных соцвыплат для украинцев.