Global Digital Social Forum у Києві 27 вересня фоторепортаж Новини.LIVE

Учасники форуму. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві 27 вересня стартував другий Global Digital Social Forum, на якому зібралося понад 300 учасників — це представники Уряду, бізнесу, громадських організацій та міжнародних партнерів. Під час цього форуму спікери представили найсучасніші рішення у цифровізації соціальних послуг та нові державні ініціативи і платформи.

Кадри з форуму дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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Global Digital Social Forum у Києві 27 вересня

Відомо, що захід організувало Міністерство соціальної політики України у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

На форумі обговорили нові підходи до цифровізації соціальних послуг, зокрема збереження та розвитку людського капіталу через інноваційні технології. Також там представили нові державні ініціативи та платформи.

Global digital social forum. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники форуму. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заступник очільниці Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники форому. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 7

Нагадаємо, під час цього форуму очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович повідомила, що нова система пенсійної реформи передбачатиме прозоріший механізм розрахунку та виплати пенсій. Крім того, запровадять обов'язкову накопичувальну систему.

Водночас вона анонсувала нову послугу базової соціальної допомоги в "Дії". За її словами, вона забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.