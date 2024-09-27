У Дії з'явиться нова послуга базової соціальної допомоги

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що незабаром з'явиться послуга базової соціальної допомоги. Вона буде доступна у застосунку "Дія".

Про це Оксана Жолнович сказала на форумі Global digital social forum у п'ятницю, 27 вересня.

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За словами Жолнович, послуга забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.

"Для того, щоб і фахівці, які працюють із цими допомогами, не перетворювалися в бухгалтерів, які вічно заповнюють відомості, а мали більше часу для спілкування з людьми. І для людей, щоб процес надання допомоги був зрозумілим. Щоб просто я сказала "я потребую", а все інше за мене зробила держава", — каже міністр.

Мінсоцполітики вперше об'єднало національні виплати з міжнародною допомогою, яку надають партнери, у рамках цієї електронної послуги.

Нагадаємо, 27 вересня в Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг. Також свою роботу розпочав сервіс з усиновлення дітей.

Раніше ми писали, що деякі українці мають право на бронювання від мобілізації. Його можна швидко оформити у застосунку "Дія".