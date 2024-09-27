В Дії появится новая услуга базовой социальной помощи

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в скором времени появится услуга базовой социальной помощи. Она будет доступна в приложении "Дія".

Об этом Оксана Жолнович сказала на форуме Global digital social forum в пятницу, 27 сентября.

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Услуга базовой социальной помощи в "Дії"

По словам Жолнович, услуга обеспечит автоматизацию процесса получения различных соцвыплат для украинцев.

"Для того, чтобы и специалисты, которые работают с этими пособиями, не превращались в бухгалтеров, которые вечно заполняют ведомости, а имели больше времени для общения с людьми. И для людей, чтобы процесс оказания помощи был понятным. Чтобы просто я сказала "я нуждаюсь", а все остальное за меня сделало государство", — говорит министр.

Минсоцполитики впервые объединило национальные выплаты с международной помощью, которую предоставляют партнеры, в рамках этой электронной услуги.

Напомним, 27 сентября в Украине запустили электронный кабинет социальных услуг. Также свою работу начал сервис по усыновлению детей.

Раньше мы писали, что у некоторых украинцев есть право на бронирование от мобилизации. Его можно быстро оформить в приложении "Дія".