В Україні створили електронний кабінет соцпослуг та сервіс з усиновлення дітей

Заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 27 вересня, запустили електронний кабінет соціальних послуг. Також свою роботу розпочав сервіс з усиновлення дітей.

Про це повідомили заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко та міністр соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі Global digital social forum.

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Електронний кабінет соцпослуг та сервіс з усиновлення дітей

Кошеленко зазначив, що електронний кабінет соцпослуг — це ресурс, де людина може дізнатися про необхідну підтримку, побачити свої допомоги, соціальні послуги тощо.

Заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Саме сьогодні, ми презентуємо соціальний портал. Вже сьогодні, за адресою soc.gov.ua ви можете перейти і побачити, як це працює", — розповів він.

За його словами, функціонал буде розширюватися. Наразі на сайті Мінсоцполітики доступні дашборди, де можна побачити всіх надавачів соціальних послуг на карті України.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Сайт цього року також буде у Мінсоцполітики новий, разом з Unicef ми цим займаємось, щоб в перший місяць, мабуть, 2025 року презентувати зручний вебдоступний новий сайт, на якому більше корисної інформації ви зможете побачити", — наголосив Кошеленко.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також окремої уваги потребує платформа "Україна для кожної дитини". Заступник міністра каже, що це перший шлях у розбудові системи.

"Ця система дозволить оцифрувати повний шлях людини, повний процес усиновлення", — додав Кошеленко.

Нагадаємо, в Україні щороку формують бюджет на різні потреби держави, зокрема і на соцвиплати полоненим. І в бюджеті на 2025 рік вже закладені гроші на соціальні виплати військовим та цивільним, які перебувають в полоні.

Також на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) доступні сервіси, що дозволяють економити час і вирішувати важливі питання в онлайн-форматі.