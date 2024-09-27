В Україні створили електронний кабінет соцпослуг та сервіс з усиновлення дітей

В Україні запустили електронний кабінет соцпослуг та сервіс з усиновлення дітей
В Україні у п'ятницю, 27 вересня, запустили електронний кабінет соціальних послуг. Також свою роботу розпочав сервіс з усиновлення дітей.
Про це повідомили заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко та міністр соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі Global digital social forum.
Електронний кабінет соцпослуг та сервіс з усиновлення дітей
Кошеленко зазначив, що електронний кабінет соцпослуг — це ресурс, де людина може дізнатися про необхідну підтримку, побачити свої допомоги, соціальні послуги тощо.
"Саме сьогодні, ми презентуємо соціальний портал. Вже сьогодні, за адресою soc.gov.ua ви можете перейти і побачити, як це працює", — розповів він.
За його словами, функціонал буде розширюватися. Наразі на сайті Мінсоцполітики доступні дашборди, де можна побачити всіх надавачів соціальних послуг на карті України.
"Сайт цього року також буде у Мінсоцполітики новий, разом з Unicef ми цим займаємось, щоб в перший місяць, мабуть, 2025 року презентувати зручний вебдоступний новий сайт, на якому більше корисної інформації ви зможете побачити", — наголосив Кошеленко.
Також окремої уваги потребує платформа "Україна для кожної дитини". Заступник міністра каже, що це перший шлях у розбудові системи.
"Ця система дозволить оцифрувати повний шлях людини, повний процес усиновлення", — додав Кошеленко.
Нагадаємо, в Україні щороку формують бюджет на різні потреби держави, зокрема і на соцвиплати полоненим. І в бюджеті на 2025 рік вже закладені гроші на соціальні виплати військовим та цивільним, які перебувають в полоні.
Також на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) доступні сервіси, що дозволяють економити час і вирішувати важливі питання в онлайн-форматі.
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