В Украине создали электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей

В Украине запустили электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей
В Украине в пятницу, 27 сентября, запустили электронный кабинет социальных услуг. Также свою работу начал сервис по усыновлению детей.
Об этом сообщили заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме Global digital social forum.
Электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей
Кошеленко отметил, что электронный кабинет соцуслуг — это ресурс, где человек может узнать необходимую поддержку, увидеть свои помощи, социальные услуги и т.д.
"Именно сегодня мы презентуем социальный портал. Уже сегодня, по адресу soc.gov.ua вы можете перейти и увидеть, как это работает", — рассказал он.
По его словам, функционал будет расширяться. Сейчас на сайте Минсоцполитики доступны дашборды, где можно увидеть всех предоставителей социальных услуг на карте Украины.
"Сайт в этом году также будет у Минсоцполитики новый, вместе с Unicef мы этим занимаемся, чтобы в первый месяц, наверное, 2025 года представить удобный веб-доступный новый сайт, на котором больше полезной информации вы сможете увидеть", — отметил Кошеленко.
Также отдельного внимания требует платформа "Украина для каждого ребенка". Заместитель министра говорит, что это первый путь в развитии системы.
"Эта система позволит оцифровать полный путь человека, полный процесс усыновления", — добавил Кошеленко.
Напомним, в Украине ежегодно формируют бюджет на разные нужды государства, в том числе и на соцвыплаты пленным. И в бюджете на 2025 год уже заложены деньги на социальные выплаты военным и гражданским, которые находятся в плену.
Также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины доступны сервисы, позволяющие экономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.
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