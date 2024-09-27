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В Украине запустили электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей

27 сентября 2024 11:55
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине создали электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей
Заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине в пятницу, 27 сентября, запустили электронный кабинет социальных услуг. Также свою работу начал сервис по усыновлению детей.

Об этом сообщили заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме Global digital social forum.

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Электронный кабинет соцуслуг и сервис по усыновлению детей

Кошеленко отметил, что электронный кабинет соцуслуг — это ресурс, где человек может узнать необходимую поддержку, увидеть свои помощи, социальные услуги и т.д.

Константин Кошеленко
Заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Именно сегодня мы презентуем социальный портал. Уже сегодня, по адресу soc.gov.ua вы можете перейти и увидеть, как это работает", — рассказал он.

По его словам, функционал будет расширяться. Сейчас на сайте Минсоцполитики доступны дашборды, где можно увидеть всех предоставителей социальных услуг на карте Украины.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Сайт в этом году также будет у Минсоцполитики новый, вместе с Unicef мы этим занимаемся, чтобы в первый месяц, наверное, 2025 года представить удобный веб-доступный новый сайт, на котором больше полезной информации вы сможете увидеть", — отметил Кошеленко.

Оксана Жолнович и Константин Кошеленко
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович и заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также отдельного внимания требует платформа "Украина для каждого ребенка". Заместитель министра говорит, что это первый путь в развитии системы.

"Эта система позволит оцифровать полный путь человека, полный процесс усыновления", — добавил Кошеленко.

Напомним, в Украине ежегодно формируют бюджет на разные нужды государства, в том числе и на соцвыплаты пленным. И в бюджете на 2025 год уже заложены деньги на социальные выплаты военным и гражданским, которые находятся в плену.

Также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины доступны сервисы, позволяющие экономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.

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