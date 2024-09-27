Пенсійна реформа 2024 — які зміни очікують на українців

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що нова система пенсійної реформи передбачатиме прозоріший механізм розрахунку та виплати пенсій. Крім того, запровадять обов'язкову накопичувальну систему.

Про це Оксана Жолнович розповіла на форумі Global digital social forum у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Чого очікувати від нової пенсійної реформи

Жолнович сказала, що нова система передбачатиме прозоріший механізм розрахунку та виплати пенсій. Зокрема, ключовими критеріями будуть кількість відпрацьованих років та сплачених внесків, які переводитимуть у бали. Ці бали визначатимуть відсоток пенсії, прив'язаний до середньої зарплати по країні.

Крім того, запровадять обов'язкову накопичувальну систему, яка має стартувати після закінчення війни.

Водночас міністерка анонсувала нову послугу базової соціальної допомоги в "Дії". За її словами, вона забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.

Також 27 вересня в Україні запустили електронний кабінет соціальних послуг. Крім того, свою роботу розпочав сервіс з усиновлення дітей.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року заплановано завершення масштабної пенсійної реформи. Одним з очікуваних наслідків стане підвищення пенсій для осіб, які тривалий час вже отримують пенсійні виплати.