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В Минсоцполитике объяснили, чего ожидать от новой пенсионной реформы

27 сентября 2024 13:15
Карина Приходько - Редактор
Пенсионная реформа 2024 — какие изменения ожидают украинцев
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Карина Приходько - Редактор

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что новая система пенсионной реформы будет предусматривать более прозрачный механизм расчета и выплаты пенсий. Кроме того, внедрят обязательную накопительную систему.

Об этом Оксана Жолнович рассказала на форуме Global Digital Social Forum в пятницу, 27 сентября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Жолнович сказала, что новая система будет предусматривать более прозрачный механизм расчета и выплаты пенсий. В частности, ключевыми критериями будет количество отработанных лет и уплаченных взносов, которые будут переводить в баллы. Эти баллы будут определять процент пенсии, привязанный к средней зарплате по стране.

Кроме того, будет введена обязательная накопительная система, которая должна стартовать после окончания войны.

В то же время министр анонсировала новую услугу базовой социальной помощи в "Дії". По ее словам, она обеспечит автоматизацию процесса получения разных соцвыплат для украинцев.

Также 27 сентября в Украине запустили электронный кабинет социальных услуг. Кроме того, свою работу начал сервис по усыновлению детей.

Напомним, в Украине до конца 2024 года запланировано завершение масштабной пенсионной реформы. Одним из ожидаемых последствий станет повышение пенсий для лиц, длительно уже получающих пенсионные выплаты.

пенсии украинцы Минсоцполитики реформы Оксана Жолнович

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