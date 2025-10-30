Видео
Глава МИД Словении раскрыла планы по дальнейшей помощи Украине

Глава МИД Словении раскрыла планы по дальнейшей помощи Украине

Дата публикации 30 октября 2025 22:59
обновлено: 23:35
Как Словения помогает Украине - данные МИД
Андрей Сибига и Таня Файон. Фото: Новини.LIVE

Словения продолжает всесторонне поддерживать Украину. Обсуждаются сферы от оборонных инициатив до гуманитарной помощи и восстановления пострадавших регионов.

Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Таня Файон во время брифинга в четверг, 30 октября.

Как Словения помогает Украине

По словам чиновницы, страна активно присоединяется к совместным усилиям партнеров, чтобы помочь украинцам пережить зиму и укрепить обороноспособность государства.

В частности, Словения присоединилась к инициативе НАТО PURL — Списку приоритетных потребностей Украины, что позволяет направлять ресурсы на закупку систем противовоздушной обороны и критического военного оборудования для защиты гражданского населения.

В рамках гуманитарной поддержки более 600 украинских семей получили финансовую помощь на закупку дров. Большинство из них — жители Сумской области, другие проживают в Запорожском и Днепропетровском регионах. Кроме того, Словения передала большую электростанцию для Сум и предоставила финансирование на восстановление общин через свои национальные фонды.

Отдельно Таня Файон подчеркнула важность инициативы Украины по возвращению незаконно депортированных детей, подчеркнув, что это не только гуманитарный вопрос, но и моральный долг международного сообщества. По ее словам, возвращение украинских детей домой — это акт справедливости, который должен объединить все страны, поддерживающие ценности свободы и человечности.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьером и главой МИД Словении Таней Файон, которая прибыла в Украину с рабочим визитом.

Ранее Таня Файон во время брифинга с Андреем Сибигой в Киеве заявила, что Украина и Словения готовятся заключить соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, которое станет важным шагом для углубления партнерства между странами.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
