Україна
Глава МЗС Словенії розкрила плани щодо подальшої допомоги Україні

Глава МЗС Словенії розкрила плани щодо подальшої допомоги Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 22:59
Оновлено: 22:59
Як Словенія допомагає Україні - дані МЗС
Андрій Сибіга та Таня Файон. Фото: Новини.LIVE

Словенія продовжує всебічно підтримувати Україну. Обговорюються сфери від оборонних ініціатив до гуманітарної допомоги та відбудови постраждалих регіонів.

Про це заявила віцепрем’єрка та міністерка закордонних і європейських справ Таня Файон під час брифінгу у четвер, 30 жовтня.

Читайте також:

Як Словенія допомагає Україні

За словами посадовиці, країна активно долучається до спільних зусиль партнерів, аби допомогти українцям пережити зиму та зміцнити обороноздатність держави.

Зокрема, Словенія приєдналася до ініціативи НАТО PURL — Списку пріоритетних потреб України, що дозволяє спрямовувати ресурси на закупівлю систем протиповітряної оборони та критичного військового обладнання для захисту цивільного населення.

У межах гуманітарної підтримки понад 600 українських родин отримали фінансову допомогу на закупівлю дров. Більшість із них — мешканці Сумської області, інші проживають у Запорізькому та Дніпропетровському регіонах. Крім того, Словенія передала велику електростанцію для Сум і надала фінансування на відбудову громад через свої національні фонди.

Окремо Таня Файон наголосила на важливості ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих дітей, підкресливши, що це не лише гуманітарне питання, а й моральний обов’язок міжнародної спільноти. За її словами, повернення українських дітей додому — це акт справедливості, який має об’єднати всі країни, що підтримують цінності свободи та людяності.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єркою та очільницею МЗС Словенії Танею Файон, яка прибула до України з робочим візитом. 

Раніше Таня Файон під час брифінгу з Андрієм Сибігою у Києві заявила, що Україна та Словенія готуються укласти угоду про технічну й фінансову співпрацю, яка стане важливим кроком для поглиблення партнерства між країнами.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
