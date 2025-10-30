Видео
Видео

Зеленский встретился с главой МИД Словении — о чем договорились

Дата публикации 30 октября 2025 16:59
обновлено: 17:31
Зеленский встретился с Таней Файон - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, которая находится с визитом в Украине. Свою поездку дипломат начала с украинских регионов, а завершила — в столице.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 30 октября.

Глава государства подчеркнул, что такое внимание и поддержка со стороны Словении чрезвычайно ценны, особенно для тех регионов, где жизнь остается сложной из-за войны.

Во время встречи стороны обсудили присоединение Словении к инициативе PURL, механизм SAFE, а также совместные дипломатические усилия для достижения справедливого мира. Отдельное внимание уделили теме возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией, и вопросу открытия переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз.

Владимир Зеленский поблагодарил Словению за последовательную поддержку Украины - как в гуманитарных, так и в военных проектах.

"Это важно для нашего народа", — подчеркнул Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Аргентины Хавьером Милеем 29 октября. Во время беседы стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и возможность официального визита аргентинского лидера в Киев.

А также Владимир Зеленский 28 октября провел телефонный разговор с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом. Во время беседы лидеры обсудили пути усиления сотрудничества с международными партнерами.

Владимир Зеленский переговоры МИД военная помощь Словения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
