Хакан Фидан приедет в Украину 29 мая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Сегодня в Украину приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он будет в стране с двухдневным визитом.

Об этом говорится на сайте турецкого МИДа.

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"Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан поселит Украину 29-30 мая 2025 года", — говорится в публикации.

Напомним, что перед этим глава МИД Турции был с двухдневным визитом в Москве, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главным переговорщиком российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

Также отметим, что в среду между главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и Мединским состоялся телефонный разговор. Вскоре Умеров сообщил, что передал России украинский документ о возможном перемирии, однако РФ свой вариант "меморандума" задерживает. Важно пояснить, что после первой встречи в Стамбуле стороны договорились, что после обмена пленными в формате "1000 на 1000" представят свои варианты мирного урегулирования войны.

Вчера мы писали, что Лавров предложил второй раунд переговоров в Стамбуле уже в предстоящий понедельник. На нем, в частности, РФ и планирует представить свой "документ".