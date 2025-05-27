Переговори Путіна та Фідана 27 травня - що відомо

Володимир Путін та Хакан Фідан. Фото: Reuters

У вівторок, 27 травня, у Москві відбулася дипломатична зустріч президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Вони провели переговори, ключовою темою яких стали зусилля щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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Зустріч відбулася у рамках дводенного візиту Фідана до російської столиці.

Під час перемовин обговорювалися як підсумки нещодавніх контактів між делегаціями Москви та Києва у Стамбулі, так і подальші кроки на шляху до потенційного мирного врегулювання.

Під час візиту до Москви Фідан також зустрівся із головою російської переговорної групи Володимиром Мединським. Крім того, заплановано його переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Офіційні представники заявили, що основною темою переговорів були двосторонні відносини, включаючи економіку та енергетику, проте війна в Україні також стала важливою частиною обговорень.

Нагадаємо, що нещодавно у Стамбулі пройшли переговори між російською та українською делегацією. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, поділився правдою про справжню поведінку російської делегації під час перемовин.

Крім того, голова МЗС Андрій Сибіга наголошував, що під час переговорів у Стамбулі Росія висунула нереальні вимоги до України.