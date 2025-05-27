Переговоры Путина и Фидана 27 мая - что известно

Владимир Путин и Хакан Фидан. Фото: Reuters

Во вторник, 27 мая, в Москве состоялась дипломатическая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Они провели переговоры, ключевой темой которых стали усилия по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Встреча состоялась в рамках двухдневного визита Фидана в российскую столицу.

Во время переговоров обсуждались как итоги недавних контактов между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле, так и дальнейшие шаги на пути к потенциальному мирному урегулированию.

Во время визита в Москву Фидан также встретился с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским. Кроме того, запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Официальные представители заявили, что основной темой переговоров были двусторонние отношения, включая экономику и энергетику, однако война в Украине также стала важной частью обсуждений.

Напомним, что недавно в Стамбуле прошли переговоры между российской и украинской делегацией. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, поделился правдой о настоящем поведении российской делегации во время переговоров.

Кроме того, глава МИД Андрей Сибига отмечал, что во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула нереальные требования к Украине.