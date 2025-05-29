Хакан Фідан приїде в Україну 29 травня

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Сьогодні в Україну приїде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він буде в країні з дводенним візитом.

Про це йдеться на сайті турецького МЗС.

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"Міністр закордонних справ Турецької Республіки Хакан Фідан відвідає Україну 29-30 травня 2025 року", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що перед цим очільник МЗС Туреччини був із дводенним візитом у Москві, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним, главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і головним перемовником російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимиром Мединським.

Також зазначимо, що в середу між главою Міноборони України Рустемом Умеровим і Мединським відбулася телефонна розмова. Незабаром Умеров повідомив, що передав Росії український документ про можливе перемир'я, однак РФ свій варіант "меморандуму" затримує. Важливо пояснити, що після першої зустрічі в Стамбулі сторони домовилися, що після обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" представлять свої варіанти мирного врегулювання війни.

Учора ми писали, що Лавров запропонував другий раунд переговорів у Стамбулі вже в майбутній понеділок. На ньому, зокрема, РФ і планує представити свій "документ".